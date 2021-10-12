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Бокс

Тренер Уайлдера заявил, что боксер не планирует завершать карьеру

В воскресенье американец нокаутом проиграл британцу Тайсону Фьюри

ТАСС, 12 октября. Американский боксер Деонтей Уайлдер не собирается завершать карьеру после поражения от британца Тайсона Фьюри. Об этом телеканалу iFL TV рассказал тренер спортсмена Малик Скотт.

10 октября 35-летний Уайлдер нокаутом проиграл Фьюри в поединке за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелой весовой категории.

"Деонтей обеспечил своей семье финансовую безопасность, поэтому ему не нужно драться, чтобы зарабатывать на жизнь, - сказал Скотт. - Но завершение карьеры вообще не входит в его планы, мы это даже не обсуждали".

Специалист прокомментировал поражение Уайлдера от Фьюри. "Деонтей был великолепен в субботу, но Фьюри был еще сильнее - это был отличный вечер бокса для супертяжелого дивизиона. Фьюри - легенда, один из лучших в супертяжелом весе в любую эпоху, то же самое можно сказать и о Деонтее", - отметил тренер.

Уайлдер владел титулом чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года по февраль 2020-го, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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