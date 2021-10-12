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НХЛ

СМИ: генменеджеры и тренеры клубов НХЛ признали Василевского лучшим голкипером лиги

топ-10 также вошли Игорь Шестеркин и Семен Варламов
Андрей Василевский AP Photo/John Raoux
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/John Raoux

ТАСС, 12 октября. Генеральные менеджеры и тренеры клубов Национальный хоккейной лиги (НХЛ) признали российского вратаря "Тампы" Андрея Василевского лучшим голкипером лиги. Результаты опроса приводит портал The Athletic.

Опрос был проведен анонимно. Василевский занял первое место. Вторым стал вратарь "Виннипега" американец Коннор Хеллебайк. Третье место занял голкипер "Чикаго" канадец Марк-Андре Флери.

В топ-10 вошли еще два россиянина - Игорь Шестеркин из "Нью-Йорк Рейнджерс" занял шестое место, а Семен Варламов из "Нью-Йорк Айлендерс" стал десятым.

Илья Самсонов из "Вашингтона" стал 22-м, голкипер "Флориды" Сергей Бобровский - 24-м, а Антон Худобин из "Далласа" - 28-м.

Василевскому 27 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года, в сезоне-2018/19 россиянин был признан лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата. В составе команды Василевский дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021). В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира и дважды бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.

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