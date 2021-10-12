ТАСС, 12 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) восстановила в правах Чадскую федерацию футбола (FTFA). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

ФИФА приостановила деятельность федерации в апреле в связи с тем, что власти Чада отозвали полномочия, делегированные FTFA, создали временный национальный комитет по управлению футболом и захватили контроль над помещениями организации.

"Приняв к сведению, что правительство Чада восстановило полномочия, делегированные FTFA, и отменило свое решение о создании национального комитета для временного управления футболом, и что помещения федерации снова находятся под контролем президента организации Моктара Махамуда Хамида, бюро совета ФИФА решило немедленно отменить приостановление деятельности FTFA, - говорится в заявлении ФИФА. - Совместная миссия ФИФА и Африканской конфедерации футбола будет незамедлительно направлена в Нджамену, чтобы следить за продолжающимися обсуждениями между FTFA и правительством Чада".