Лыжница Бьорген рассказала о положительном допинг-тесте на чемпионате мира 2017 года

На чемпионате мира 2017 года норвежка завоевала четыре золотые медали, в апреле того года она получила звонок от врача норвежской команды Петтера Ольберга, который сообщил ей о том, что антидопинговая лаборатория в Лахти нашла отклонения в пробе, сданной после победы в марафоне. "После этого звонка у меня от ужаса сжался желудок, - рассказала Бьорген. - После допинговых историй с Мартином Сундбю и Терезой Йохауг я не могла представить, что это произойдет со мной".

ТАСС, 12 октября. Допинг-тест норвежки Марит Бьорген на чемпионате мира 2017 года в Лахти дал положительный результат, однако Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла объяснение спортсменки и расследование было завершено. Об этом восьмикратная олимпийская чемпионка рассказала в биографической книге, которую презентовала в эфире норвежского телеканала VG .

Анализ мочи спортсменки показал содержание следов запрещенного вещества - 19-норандростерона. Высокая концентрация вещества в пробе была вызвана применением препарата Primolut-N, который Бьорген использовала для коррекции менструального цикла. Сам препарат не является запрещенным и применяется многими спортсменками, входящий в его состав норэтистерон выводится из организма в виде небольшого количества 19-норандростерона. Врач команды высказал предположение, что превышение концентрации вещества в пробе может быть связано с обезвоживанием во время марафона - самой длинной дистанции в лыжных гонках.

Бьорген составила объяснительную, которую отправила в FIS. Лабораторный анализ подтвердил версию врача и расследование было завершено. "Я даже не думала, что такое может случиться. Если бы у меня была информация об этом препарате заранее, то мы могли бы лучше справиться с этой ситуацией", - добавила лыжница.

Бьорген 41 год, она является обладательницей наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр (восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали). Также Бьорген является абсолютной рекордсменкой в истории чемпионатов мира (18-кратная чемпионка мира). Кроме того, в активе норвежки четыре победы в общем зачете Кубка мира (2005, 2006, 2012, 2015) и 107 побед в личных гонках на этапах Кубка мира. В апреле 2018 года Бьорген объявила о завершении карьеры.