Reuters: чемпионку Игр по шорт-треку исключили из сборной Южной Кореи из-за СМС 2018 года

ТАСС, 12 октября. Двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Сим Сок Хи отстранена от тренировок со сборной Южной Кореи из-за текстовых сообщений, которые она отправляла тренеру во время Олимпиады в Пхёнчхане и в которых высмеивала партнершу по команде Чхве Мин Чон. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщения были опубликованы в интернете. Спортсменка писала, что готова стать "женской версией Стивена Брэдбери", если ситуация на треке будет складываться не так, как она планирует.

Австралийский шорт-трекист Брэдбери выиграл золото на дистанции 1 000 м на зимних Олимпийских играх 2002 года после того, как все остальные участники столкнулись в последнем повороте. В финале Игр 2018 года в Пхёнчхане на дистанции 1 000 м Сим Сок Хи и Чхве Мин Чон столкнулись и упали в последнем повороте, первая была дисквалифицирована, а вторая заняла четвертое место.

Союз конькобежцев Южной Кореи (KSU) планирует провести расследование на предмет намеренного столкновения. KSU отстранил спортсменку от тренировок с национальной командой. Она не сможет участвовать в чемпионате мира по конькобежному спорту в Пекине, где будут разыгрываться квоты на Олимпийские игры 2022 года.