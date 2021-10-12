Хоккеист Любимов заключил полноценный контракт с хабаровским "Амуром"

ТАСС, 12 октября. Российский нападающий Роман Любимов заключил полноценный односторонний контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур". Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

28 сентября Любимов заключил пробное соглашение с "Амуром", рассчитанное на три матча. В этих встречах нападающий забросил одну шайбу при показателе полезности "+2". Полноценный контракт Любимова рассчитан до конца текущего сезона.

Большую часть карьеры Любимов провел в московском ЦСКА, за который выступал с 2010 по 2016 год и в сезоне-2017/18. Также в КХЛ Любимов играл за магнитогорский "Металлург", московский "Спартак" и казанский "Ак Барс". В сезоне-2016/17 Любимов выступал за клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия", за который провел 47 матчей, забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи. В составе сборной России нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.

"Амур" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 11 очками в 16 матчах.