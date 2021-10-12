"Трактор" одержал шестую победу подряд в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС, 12 октября. Челябинский "Трактор" победил владивостокский "Адмирал" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке в присутствии 1 870 зрителей.

В составе "Трактора" заброшенными шайбами отметились Никита Тертышный (12-я минута), Сергей Калинин (28), Ник Бэйлен (58) и Тему Пулккинен (60), у проигравших отличились Владислав Ушенин (26) и Джош Кестнер (40). Форвард челябинского клуба Томаш Гика отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом, набрав 100-е очко в КХЛ.

В понедельник "Адмирал" также принимал "Трактор" и проиграл со счетом 3:4 после серии буллитов.

Подопечные Анвара Гатиятулина одержали шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Челябинский клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции с 30 очками в 18 матчах. Команда из Владивостока занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 11 очками в 16 играх.

В следующем матче 15 октября "Трактор" примет "Сочи", в этот же день "Адмирал" на выезде сыграет с ЦСКА.