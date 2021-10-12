"Локомотив" представит стратегию развития клуба 19 октября на "РЖД-Арене"

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Локомотив" расскажет о стратегии развития клуба на пресс-конференции, которая запланирована на 19 октября. Об этом пресс-служба клуба сообщила ТАСС.

Презентация стратегии пройдет 19 октября в пресс-центре стадиона "РЖД-Арена". В ней примут участие председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию клуба Ральф Рангник.

"Мы планируем сделать это в виде показа слайдов, на которых будет отображена основная информация по стратегии, с пояснениями данной информации от руководителей клуба. После чего журналисты смогут задать спикерам все интересующие их вопросы. Местом встречи выбрали пресс-центр "РЖД-Арены", посчитали правильным провести такое мероприятие на родном стадионе", - сообщили в пресс-службе.

10 октября стало известно, что главным тренером "Локомотива" станет немецкий специалист Маркус Гисдоль. На этом посту он сменит серба Марко Николича, который покинул "Локомотив" 5 октября. После десяти туров клуб набрал 17 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Варианты стратегии

2 июля сообщалось, что рабочий вариант стратегии, разработанной совместно с компанией BCG, был представлен на встрече гендиректора "Локомотива" с болельщиками. Согласно стратегии, целью клуба является регулярное выступление в Лиге чемпионов, для чего поставлена задача повысить общую стоимость состава до суммы как минимум 200 млн евро. Для этого необходимо, в частности, развивать собственную академию и растить в ней воспитанников для последующей продажи.

Также в стратегии говорится, что клуб должен минимизировать финансовую зависимость от генерального спонсора - компании РЖД. Было обозначено, что клуб не собирается отказываться от опытных игроков, а призовые в бюджет закладываться не будут.

По сообщению газеты "Спорт-Экспресс", еще в мае Леонченко подготовил стратегию развития клуба для совета директоров. В ней говорилось об увеличении трансферной стоимости команды до 250 млн евро и выведении трансферного баланса из минуса в плюс 10 млн евро. Доход от болельщиков должен вырасти с 4 до 12 млн евро, доход от независимых партнеров - до 11 млн евро, расходы на операционную деятельность - с 103 до 125 млн евро.