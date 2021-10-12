Гимнастка Пасека рассказала, при каких условиях получит шанс вернуться в сборную России

ТАСС, 12 октября. Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке Мария Пасека вернется в сборную России по спортивной гимнастике, если будет готова выступать на двух снарядах. Об этом она рассказала газете "Спорт-Экспресс".

Пасека, выигрывавшая золото в опорном прыжке на чемпионатах мира (2015 и 2017 годов) и чемпионате Европы (2019), весной 2021 года объявила о паузе в спортивной карьере. В сентябре старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила ТАСС о намерении Пасеки вернуться в спортивную гимнастику.

"Валентина Александровна [Родионенко] сказала, что у меня должно быть два снаряда. Если старший тренер сказал, то так придется делать, по-другому не вижу для себя смысла возвращаться в сборную. Сейчас пока не знаем, какой будет второй снаряд: либо вольные, либо брусья. Надо смотреть на правила, они же каждые четыре года меняются", - сказала Пасека.

Пасеке 26 лет, в ее активе также три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр и серебро чемпионата мира - 2019 в командном первенстве.