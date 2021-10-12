Сборные Англии и Венгрии сыграли вничью в отборочном матче чемпионата мира по футболу

ТАСС, 12 октября. Сборная Англии по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Венгрии в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

У англичан отличился Джон Стоунз (37). В составе венгерской сборной гол забил Роланд Шаллаи (24-я минута, с пенальти).

Англичане занимают первую строчку в турнирной таблице с 20 очками после восьми матчей, вторыми идут албанцы (15 очков после семи встреч), третьими - поляки (14, 7), четвертыми - венгры (11, 8), пятыми - андоррцы (6, 8), замыкают таблицу футболисты из Сан-Марино (0, 8).

В следующем туре англичане примут албанцев 12 ноября, венгры в этот же день дома сыграют с командой Сан-Марино.