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ЧМ-2022 по футболу

Сборные Англии и Венгрии сыграли вничью в отборочном матче чемпионата мира по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Гарри Кейн (Англия) и Адам Ланг (Венгрия) EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Гарри Кейн (Англия) и Адам Ланг (Венгрия)
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 12 октября.  Сборная Англии по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Венгрии в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

У англичан отличился Джон Стоунз (37). В составе венгерской сборной гол забил Роланд Шаллаи (24-я минута, с пенальти).

Англичане занимают первую строчку в турнирной таблице с 20 очками после восьми матчей, вторыми идут албанцы (15 очков после семи встреч), третьими - поляки (14, 7), четвертыми - венгры (11, 8), пятыми - андоррцы (6, 8), замыкают таблицу футболисты из Сан-Марино (0, 8).

В следующем туре англичане примут албанцев 12 ноября, венгры в этот же день дома сыграют с командой Сан-Марино.

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ЧМ-2022 по футболу
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