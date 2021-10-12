Хачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 12 октября. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под 24-м номером, испанец имел 12-й номер посева. В следующем круге Хачанов встретится с победителем матча между грузином Николозом Басилашвили (29-й номер посева) и испанцем Альбертом Рамосом.

Хачанов располагается на 29-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Хачанов не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем серебряной медали в одиночном разряде.

Карреньо-Бусте 30 лет, он располагается на 16-й строчке мирового рейтинга, на его счету шесть титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема испанец дважды доходил до полуфинала.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.