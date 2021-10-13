Нападающий "Питтсбурга" Хайнен стал автором первой шайбы нового сезона НХЛ

Хайнен отличился на 21-й минуте гостевой игры регулярного чемпионата против действующего обладателя Кубка Стэнли "Тампы". На данный момент "Питтсбург" лидирует со счетом 2:0, на 25-й минуте отличился форвард Брайан Бойл.

Хайнену 26 лет, он забросил первую шайбу за "Питтсбург". Канадец стал игроком клуба 29 июля, ранее он выступал в НХЛ за "Бостон" и "Анахайм".