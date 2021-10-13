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НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Хайнен стал автором первой шайбы нового сезона НХЛ

Канадец отличился на 21-й минуте гостевой игры регулярного чемпионата против действующего обладателя Кубка Стэнли "Тампы"

ТАСС, 13 октября. Канадский нападающий "Питтсбурга" Дентон Хайнен стал автором первой шайбы нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хайнен отличился на 21-й минуте гостевой игры регулярного чемпионата против действующего обладателя Кубка Стэнли "Тампы". На данный момент "Питтсбург" лидирует со счетом 2:0, на 25-й минуте отличился форвард Брайан Бойл.

Хайнену 26 лет, он забросил первую шайбу за "Питтсбург". Канадец стал игроком клуба 29 июля, ранее он выступал в НХЛ за "Бостон" и "Анахайм".

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