Нападающий "Питтсбурга" Хайнен стал автором первой шайбы нового сезона НХЛ

ТАСС, 13 октября. Канадский нападающий "Питтсбурга" Дентон Хайнен стал автором первой шайбы нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хайнен отличился на 21-й минуте гостевой игры регулярного чемпионата против действующего обладателя Кубка Стэнли "Тампы". На данный момент "Питтсбург" лидирует со счетом 2:0, на 25-й минуте отличился форвард Брайан Бойл.
It's the Penguins scoring the 1st goal of the NHL season!— Stadium (@Stadium) October 13, 2021
(Via @Sportsnet)pic.twitter.com/oV3ktUvRRH
Хайнену 26 лет, он забросил первую шайбу за "Питтсбург". Канадец стал игроком клуба 29 июля, ранее он выступал в НХЛ за "Бостон" и "Анахайм".