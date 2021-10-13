Нападающий Донато стал автором дебютной шайбы "Сиэтла" в НХЛ

Донато отличился на 32-й минуте гостевой встречи против "Вегаса", после его гола счет стал 1:3. Уже через минуту вторую шайбу "Сиэтла" забросил нападающий Джаред Маккан (33). После второго периода гости проигрывают со счетом 2:3.

"Сиэтл" в апреле официально стал 32-м клубом НХЛ. Команда была сформирована в результате драфта расширения, который прошел 21 июля, россияне в нее не попали. В 1915-1924 годах в городе базировался клуб "Сиэтл Метрополитэнс", игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли - первой среди американских коллективов.