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НХЛ

Нападающий Донато стал автором дебютной шайбы "Сиэтла" в НХЛ

Форвард отличился на 32-й минуте гостевой встречи против "Вегаса"
Джереми Лозон, Винс Данн и Райан Донато (все - "Сиэтл") AP Photo/Chase Stevens
Описание
Джереми Лозон, Винс Данн и Райан Донато (все - "Сиэтл")
© AP Photo/Chase Stevens

ТАСС, 13 октября. Американский нападающий Райан Донато забросил дебютную шайбу "Сиэтла" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Донато отличился на 32-й минуте гостевой встречи против "Вегаса", после его гола счет стал 1:3. Уже через минуту вторую шайбу "Сиэтла" забросил нападающий Джаред Маккан (33). После второго периода гости проигрывают со счетом 2:3.

"Сиэтл" в апреле официально стал 32-м клубом НХЛ. Команда была сформирована в результате драфта расширения, который прошел 21 июля, россияне в нее не попали. В 1915-1924 годах в городе базировался клуб "Сиэтл Метрополитэнс", игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли - первой среди американских коллективов.

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