Калинская не сумела выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 13 октября. Российская теннисистка Анна Калинская уступила представительнице Туниса Онс Жабер в матче четвертого круга турнира категории WTA 1 000 в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 27-летней Жабер, посеянной на турнире под 12-м номером. В четвертьфинале представительница Туниса сыграет с эстонкой Аннет Контавейт (18-й номер посева).

Калинской 22 года, он занимает 151-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США (2019, 2020).

Жабер располагается на 14-й строчке мирового рейтинга, на ее счету один титул под эгидой WTA. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2020) и Уимблдона (2021).

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 октября, призовой фонд соревнований составляет $8,8 млн.