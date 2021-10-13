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WTA

Калинская не сумела выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В четвертом круге россиянка уступила представительнице Туниса Онс Жабер
Анна Калинская EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Анна Калинская
© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 13 октября. Российская теннисистка Анна Калинская уступила представительнице Туниса Онс Жабер в матче четвертого круга турнира категории WTA 1 000 в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 27-летней Жабер, посеянной на турнире под 12-м номером. В четвертьфинале представительница Туниса сыграет с эстонкой Аннет Контавейт (18-й номер посева).

Калинской 22 года, он занимает 151-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США (2019, 2020).

Жабер располагается на 14-й строчке мирового рейтинга, на ее счету один титул под эгидой WTA. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2020) и Уимблдона (2021).

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 октября, призовой фонд соревнований составляет $8,8 млн.

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