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Мировой футбол

Венгер рассказал о разработке технологии автоматического определения офсайда в футболе

Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола рассказал, что такая возможность может появиться на чемпионате мира 2022 года в Катаре
Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер EPA-EFE/Valeriano di Domenico
Описание
Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер
© EPA-EFE/Valeriano di Domenico

ТАСС, 13 октября. Технология автоматического определения положения "вне игры" может быть введена на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Такое мнение высказал руководитель отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по глобальному развитию футбола и бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, чей комментарий приводит портал Goal.

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"Мы должны прогрессировать в скорости принятия решений, особенно это касается правил офсайда, - заявил Венгер. - На чемпионате мира 2022 года мы уже сможем принимать решения по поводу положения "вне игры" намного быстрее. Будет меньше остановок из-за VAR (системы видеоассистента рефери - прим. ТАСС), который сейчас часто используется при определении офсайдов. Высока вероятность того, что определение положения "вне игры" будет автоматизировано на чемпионате мира в 2022 году, хотя я должен хранить эту информацию в тайне, но это будет следующее глобальное изменение в работе арбитров".

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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