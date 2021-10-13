Футболист "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандес заразился коронавирусом

ТАСС, 13 октября. Тест защитника итальянского футбольного клуба "Милан" и сборной Франции Тео Эрнандеса на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба "Милана".

Эрнандес помещен на домашний карантин, заболевание у игрока проходит бессимптомно.

Эрнандесу 24 года. С 2019 года футболист защищает цвета "Милана", в составе итальянского клуба он забил 16 голов. Эрнандес выступал за испанские клубы "Алавес", "Реал" и "Реал Сосьедад". В составе мадридского "Реала" он в 2017 году выиграл Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира, в 2018 году - Лигу чемпионов. В октябре он помог сборной Франции выиграть Лигу наций, забив гол в полуфинальном матче с бельгийцами и отдав результативную передачу в финальном матче с испанцами.