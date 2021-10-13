Горячкина сыграла вничью в пятом туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 13 октября. Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Андреем Есипенко в пятом туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Соревнования проходят в Уфе.

Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны. Шахматистка отобралась в суперфинал из высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место. В первой партии Горячкина черными сыграла вничью с Павлом Понкратовым, во второй - победила белыми Александра Мотылева. В третьем туре Горячкина черными фигурами проиграла Кириллу Алексеенко, а в четвертом белыми сыграла вничью с Никитой Витюговым. В шестом туре шахматистка белыми фигурами сыграет с Александром Рахмановым.

Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин проходят по круговой системе в 11 туров с 9 по 20 октября. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей (в мужском турнире - 7 млн, в женском - 4 млн).