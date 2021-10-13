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Допинг в спорте

Слушания в CAS по делу олимпийской чемпионки Антюх состоятся 16 ноября

В начале апреля Спортивный арбитражный суд объявил о дисквалификации российской легкоатлетки на четыре года за нарушение антидопинговых правил
Наталья Антюх Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Наталья Антюх
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 13 октября. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу олимпийской чемпионки 2012 года в беге на 400 м с барьерами россиянки Натальи Антюх состоятся 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

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В начале апреля CAS объявил о дисквалификации Антюх на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация россиянки отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Все результаты, показанные Антюх с 30 июня 2013 года, должны быть аннулированы в случае, если ее апелляция, которую рассмотрит коллегия арбитров CAS, не будет удовлетворена. В июне CAS зарегистрировал иск Антюх к Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Антюх 40 лет, она также выиграла серебро в эстафете 4х400 м и бронзу в забеге на 400 м на Олимпиаде 2004 года. Она является двукратной чемпионкой мира в эстафете 4х400 м.

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