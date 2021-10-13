Футболист "Баварии" Люка Эрнандес приговорен к тюремному заключению

МАДРИД, 13 октября. /ТАСС/. Высший суд Мадрида приговорил защитника германского футбольного клуба "Бавария" и сборной Франции Люку Эрнандеса к тюремному заключению за нарушение судебного запрета приближаться к своей нынешней супруге. Об этом говорится в пресс-релизе Высшего суда Мадрида.

Эрнандес обязан явиться в суд Мадрида 19 октября для выбора места отбывания наказания. По информации газеты AS, Эрнандес уже подал апелляцию на это решение суда.

3 февраля 2017 года Эрнандес, будучи игроком мадридского "Атлетико", подрался на улице со своей девушкой Амелией де ла Оса Лоренте. Мадридский суд приговорил Эрнандеса к 31 дню общественных работ с запертом на приближение к де ла Оса Лоренте менее чем на 500 метров. После выдачи судебного запрета на приближение к подруге, Эрнандес провел с ней совместный отпуск, а позже вступил с ней в брак. Эрнандес подал апелляцию на смягчение приговора, но суд отклонил ее, а совместное времяпрепровождение Эрнандеса и де ла Оса Лоренте счел нарушением судебного запрета.

Эрнандесу 25 лет. Он выступал за испанский "Атлетико", с 2019 года играет за "Баварию". С испанским клубом он выиграл в 2018 году Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. С "Баварией" в 2020 году Эрнандес побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В составе сборной Франции Эрнандес стал чемпионом мира (2018) и победителем Лиги наций (2021).