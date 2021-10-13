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Футбол в Англии

Футболисту сборной Уэльса Бруксу диагностировано онкозаболевание

У полузащитника обнаружили лимфому Ходжкина
Дэвид Брукс Mike Hewitt/Pool Photo via AP
Описание
Дэвид Брукс
© Mike Hewitt/Pool Photo via AP

ТАСС, 13 октября. Врачи диагностировали у полузащитника английского футбольного клуба "Борнмут" и сборной Уэльса Дэвида Брукса онкозаболевание - лимфому Ходжкина второй степени. Об этом футболист сообщил в Twitter.

"Мне очень трудно об этом писать, но у меня нашли лимфому, - написал Брукс. - Мое лечение начнется со следующей недели. Данная новость стала шоком для меня и моей семьи, но прогноз положительный, и я уверен, что полностью восстановлюсь и вернусь в футбол как можно скорее".

Лимфома Ходжкина - злокачественное образование лимфатической системы.

Бруксу 24 года. Он играл за молодежную команду "Манчестер Сити" и "Шеффилд Юнайтед". С 2019 года выступает за "Борнмут", в составе которого провел 91 матч, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. За национальную сборную Брукс провел 21 матч, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

"Борнмут" занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа - второй по силе лиге чемпионата Англии, набрав 25 очков в 11 играх.

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