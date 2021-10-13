Евгений Свечников подписал контракт с клубом НХЛ "Виннипег"

ТАСС, 13 октября. Российский нападающий Евгений Свечников подписал двусторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт заключен сроком на один год. Средняя годовая зарплата игрока составит $750 тыс.

Свечникову 24 года, в прошлом сезоне он выступал за клуб НХЛ "Детройт" и набрал 8 (3 шайбы + 5 передач) очков в 21 матче. За фарм-клуб команды "Гранд-Рапидс Гриффинс" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) провел 4 матча, набрав 2 (1+1) очка.

Свечников выступал в составе "Детройта" с 2016 года. В составе молодежной сборной России нападающий стал серебряным призером чемпионата мира в 2016 году.