{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

СКА обыграл московское "Динамо" и возглавил таблицу Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3
Хоккеисты СКА Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 13 октября. Санкт-петербургский СКА одержал домашнюю победу над московским "Динамо" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу посетили 3 645 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (20-я минута), Антон Бурдасов (25), Йонас Кемппайнен (33, 34) и Евгений Кетов (59). У "Динамо" отличились Дмитрий Рашевский (18, 26) и Роб Клинкхаммер (49).

Нападающий СКА Евгений Тимкин провел 700-й матч в КХЛ. Чемпион Олимпийских игр 2018 года Никита Гусев, о подписании контракта с которым СКА объявил во вторник, наблюдал за игрой с трибуны.

СКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции, в 17 играх клуб из Санкт-Петербурга набрал 25 очков. "Динамо" идет на второй строчке, в 17 играх бело-голубые набрали 24 очка. В следующем матче СКА на выезде встретится с "Йокеритом" из Хельсинки 15 октября, "Динамо" 17 октября в Челябинске сыграет с "Трактором".

Теги
КХЛ
Фигурное катание
Загорски и Гурейро не выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в США
Причина снятия дуэта с турнира не сообщается
Загорски и Гурейро не выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в США
Читать полностью