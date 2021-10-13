СКА обыграл московское "Динамо" и возглавил таблицу Западной конференции КХЛ

ТАСС, 13 октября. Санкт-петербургский СКА одержал домашнюю победу над московским "Динамо" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу посетили 3 645 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (20-я минута), Антон Бурдасов (25), Йонас Кемппайнен (33, 34) и Евгений Кетов (59). У "Динамо" отличились Дмитрий Рашевский (18, 26) и Роб Клинкхаммер (49).

Нападающий СКА Евгений Тимкин провел 700-й матч в КХЛ. Чемпион Олимпийских игр 2018 года Никита Гусев, о подписании контракта с которым СКА объявил во вторник, наблюдал за игрой с трибуны.

СКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции, в 17 играх клуб из Санкт-Петербурга набрал 25 очков. "Динамо" идет на второй строчке, в 17 играх бело-голубые набрали 24 очка. В следующем матче СКА на выезде встретится с "Йокеритом" из Хельсинки 15 октября, "Динамо" 17 октября в Челябинске сыграет с "Трактором".