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Фигурное катание

Загорски и Гурейро не выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в США

Причина снятия дуэта с турнира не сообщается
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 октября. Российские танцоры на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пропустят этап Гран-при в США по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Дуэт был заявлен для выступления на турнире, позднее он пропал из стартового протокола. Причины пропуска этапа не уточняются.

Гран-при США по фигурному катанию пройдет в Лас-Вегасе с 22 по 24 октября.

Гурейро 30 лет, он родился в Австралии, в Россию переехал в 2005 году. Загорски 27 лет, она родилась в Великобритании. Ранее она выступала за Францию, в дуэте с Гурейро она выступает с 2014 года, представляя Россию. Дуэт Загорски и Гурейро в прошедшем сезоне занял второе место на чемпионате России. Спортсмены также являются двукратными победителями Кубка России.

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