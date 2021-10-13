Карацев не сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 13 октября. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в матче четвертого круга турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе и не сумел выйти в четвертьфинал.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 24-летнего поляка, выступающего на турнире под восьмым номером посева. Карацев имел 19-й номер посева. В четвертьфинале Хуркач сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (первый номер посева) и болгарином Григором Димитровым (23).

Карацев также выступает на турнире в Индиан-Уэллсе в парном разряде вместе с Андреем Рублевым, занимающим пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Рублев завершил свое выступление в одиночном разряде, проиграв в третьем круге американцу Томми Полу. В четверг Карацеву и Рублеву предстоит сыграть в четвертьфинале с индийцем Роханом Боппаной и представителем Канады Денисом Шаповаловым.

Карацеву 28 лет, он занимает 23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в смешанном разряде в паре с Еленой Весниной.

Хуркач располагается на 12-й строчке в мировом рейтинге, на его счету четыре титула ATP. Лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2021 году.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.