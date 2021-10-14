РПЛ примет решение об обжаловании штрафа по суперкубку после ознакомления с материалами

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) рассмотрит возможность обжаловать решение суда о штрафе по матчу за Суперкубок России после изучения мотивировочной части решения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

В среду Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал РПЛ на 100 тыс. рублей по делу о нарушении требований об ограничениях в связи с пандемией коронавируса при проведении футбольного матча за Суперкубок России в июле текущего года на стадионе "Калининград".

"Российская премьер-лига предприняла все необходимые меры для соблюдения требований Роспотребнадзора и действовала строго в соответствии с санитарным регламентом соревнований. Кроме того, на матче за суперкубок РПЛ сознательно снизила согласованный с оперштабом порог максимально возможной заполняемости трибун с 70% до 50%, чтобы сохранить возможность социального дистанцирования при рассадке зрителей. Решение об обжаловании постановления РПЛ будет принимать после того, как получит мотивировочную часть решения суда и сможет ознакомиться со всеми его деталями", - говорится в сообщении.

Матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" прошел 17 июля в Калининграде на стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Зенита", команда стала обладателем трофея в шестой раз.