Майгуров: биатлонистка Глазырина может вернуться в сборную России

"В эту среду, 13 октября, BIU (независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit - прим. ТАСС) уведомил Союз биатлонистов России о том, что Екатерина Глазырина может вернуться к соревновательной деятельности, поскольку срок ее годичной предварительной дисквалификации истек 24 сентября. Как президент СБР, я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если ее результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из ее спортивной жизни", - сказал Майгуров.

Международный союз биатлонистов (IBU) в конце сентября прошлого года временно отстранил Глазырину от соревнований, она подозревалась в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS) за 2012-2015 годы и расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. На основании этих же данных биатлонистка уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию, которая была наложена в 2018 году.