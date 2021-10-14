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Баскетбольные еврокубки

Баскетболист ЦСКА Шенгелия второй раз подряд стал самым ценным игроком тура в Евролиге

Во вторник форвард набрал 33 очка в победном матче против "Зенита"
Торнике Шенгелия Александр Щербак/ТАСС
Описание
Торнике Шенгелия
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Грузинский баскетболист московского ЦСКА Торнике Шенгелия признан лучшим игроком третьего тура Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Во втором туре баскетболист также был признан MVP. Всего форвард в шестой раз получил этот титул.

ЦСКА во вторник дома обыграл петербургский "Зенит" (77:67). Шенгелия стал самым результативным игроком армейцев с 33 очками, форвард реализовал 10 из 16 бросков со средней дистанции, два из четырех трехочковых бросков и семь штрафных бросков из 11. Также он совершил восемь подборов, отдал две результативные передачи и сделал два перехвата.

После трех матчей ЦСКА с двумя победами находится на седьмом месте в турнирной таблице Евролиги. В четвертом туре армейцы дома сыграют против сербской "Црвены Звезды" 15 октября.

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