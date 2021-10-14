Победитель Олимпиады Батыргазиев не выступит на чемпионате мира по боксу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 октября. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр по боксу россиянин Альберт Батыргазиев не выступит на чемпионате мира в Сербии. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Чемпионат мира по боксу пройдет в Белграде с 26 октября по 6 ноября.

"Многие спрашивают, буду ли я выступать [на чемпионате мире]. Нет, не буду", - сообщил Батыргазиев, не уточнив, с чем связано такое решение.

11 октября Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 57,15 кг, победив техническим нокаутом во втором раунде 41-летнего итальянца Саута Лазе. Этот поединок стал для россиянина первым после Олимпийских игр в Токио, на которых он завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг. Следующий бой Батыргазиев планирует провести на профессиональном ринге в конце декабря.

Батыргазиеву 23 года. Помимо звания олимпийского чемпиона, он также становился четырехкратным чемпионом России среди любителей. В профессиональном боксе помимо титула чемпиона Европы по версии WBO в его активе пояс чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге Батыргазиев одержал четыре победы (все - нокаутом), не потерпел ни одного поражения.