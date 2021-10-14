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Футбол в Испании

Футболист Педри подписал новый контракт с "Барселоной". Сумма отступных составляет €1 млрд

Соглашение с 18-летним полузащитником сборной Испании рассчитано до 2026 года
Педри AP Photo/Joan Monfort
Описание
Педри
© AP Photo/Joan Monfort

ТАСС, 14 октября. Футболист сборной Испании и "Барселоны" Педри согласовал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Контракт рассчитан до 2026 года, официальное подписание назначено на 15 октября. Сумма отступных за игрока составит €1 млрд.

Педри 18 лет. Он выступает за "Барселону" с 2020 года, в составе которой выиграл Кубок Испании (2021 год). За каталонский клуб футболист провел 56 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. При этом рубеж в 50 сыгранных за "Барселону" матчей он достиг в возрасте 18 лет 5 месяцев, уступая по этому показателю в истории клуба только Бояну Кркичу (18 лет 3 дня), выступавшему за клуб в 2007-2011 годах.

На прошедшем чемпионате Европы он стал самым молодым футболистом, выступавшим за сборную на крупных международных соревнованиях (первенствах Европы и мира), и был признан лучшим молодым игроком турнира. В составе сборной Испании игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы, серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Теги
Футбол в Испании
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