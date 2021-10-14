Российский футбольный союз запретил "Химкам" регистрировать новых игроков

ТАСС, 14 октября. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила запрет на регистрацию новых игроков для подмосковных "Химок". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Химки" должны выплатить клубу "СКА-Хабаровск" задолженность согласно трансферному контракту о переходе футболиста Кирилла Большакова и пени за нарушение сроков осуществления оплаты по трансферу.

Сообщается, что "Химки" должны погасить задолженность в течение 14 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в силу. Запрет на регистрацию новых футболистов принят в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят по заявлению "Химок" в случае исполнения обязательств перед ФК "СКА-Хабаровск".

"Химки" после десяти туров набрали 8 очков и занимают последнее место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче подмосковная команда 17 октября примет грозненский "Ахмат".