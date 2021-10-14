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Футбол в России

Российский футбольный союз запретил "Химкам" регистрировать новых игроков

"Химки" должны выплатить клубу "СКА-Хабаровск" задолженность по трансферу Кирилла Большакова

ТАСС, 14 октября. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила запрет на регистрацию новых игроков для подмосковных "Химок". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Химки" должны выплатить клубу "СКА-Хабаровск" задолженность согласно трансферному контракту о переходе футболиста Кирилла Большакова и пени за нарушение сроков осуществления оплаты по трансферу.

Сообщается, что "Химки" должны погасить задолженность в течение 14 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в силу. Запрет на регистрацию новых футболистов принят в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят по заявлению "Химок" в случае исполнения обязательств перед ФК "СКА-Хабаровск".

"Химки" после десяти туров набрали 8 очков и занимают последнее место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче подмосковная команда 17 октября примет грозненский "Ахмат".

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