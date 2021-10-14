Горячкина сыграла вничью в шестом туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 14 октября. Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Александром Рахмановым в шестом туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Соревнования проходят в Уфе.

Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны. Шахматистка отобралась в суперфинал из высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место.

В следующем туре шахматистка черными фигурами сыграет с Максимом Чигаевым.

Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин проходят по круговой системе в 11 туров с 9 по 20 октября. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей (в мужском турнире - 7 млн, в женском - 4 млн).