Фигурист Самарин лидирует после короткой программы на турнире в Будапеште

ТАСС, 14 октября. Россиянин Александр Самарин лидирует после короткой программы на международном турнире по фигурному катанию в Будапеште.

Самарин набрал 74,46 балла. Вторым идет украинец Иван Шмуратко (73,22), третьим - Маттео Риццо (72,94) из Италии. Россиянин Дмитрий Алиев (69,70) занимает пятое место.

Самарину 23 года, он является серебряным призером чемпионата Европы, победителем российского этапа Гран-при и бронзовым призером командного чемпионата мира. Он становился победителем финала Кубка России в сезоне-2016/17.

Произвольная программа у мужчин пройдет в пятницу. Турнир завершится 17 октября.