Авиакомпания "Россия" стала официальным перевозчиком футбольного клуба "Динамо"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" и московский футбольный клуб "Динамо" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Церемония подписания соглашения прошла на стадионе клуба в четверг. Подписи под документом поставили заместитель гендиректора авиакомпании "Россия" Михаил Федосов и генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Авиакомпания "Россия" и "Динамо" - два сильных бренда, сотрудничество которых даст мощный эффект. Мы рады, что ФК "Динамо" присоединился к нашему спортивному портфолио. Мы намерены закрепить успех в области спортивного маркетинга, стать перевозчиком двух столиц - Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал Федосов.

"Замечательный день, "Динамо" приобретает мощного партнера. Я уверен, что сотрудничество будет взаимовыгодным. Мы совершим полет к вершинам российского футбола", - сказал Пивоваров.

Как отметил Федосов, авиакомпания получит право наносить свой логотип на форму команды, проводить маркетинговые мероприятия. Также рассматривается вопрос брендирования самолета в ливрею "Динамо".

"Россия" уже является официальным перевозчиком петербургского "Зенита". По словам Федосова, статус официального перевозчика сразу двух клубов не является конфликтным. По его словам, компания ведет переговоры о получении статуса официального перевозчика с еще несколькими клубами.