Владелец AMC Fight Nights считает, что Исмаилов победит Минеева

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов будет фаворитом поединка против соотечественника Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights. Такое мнение ТАСС высказал владелец компании Амир Мурадов.

Реванш Исмаилов - Минеев состоится 16 октября в Сочи. В первом поединке, прошедшем в октябре 2018 года, была зафиксирована ничья.

"Вижу у него [Исмаилова] в этот раз психологическую устойчивость, - сказал Мурадов. - Думаю, он устал от споров и треш-тока, он хочет выйти в клетку и уже закончить это дело. Он отдохнул, поездил по странам, побыл с семьей. И уже целенаправленно готовился".

В активе 35-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья, 31-летнего Минеева - 15 побед, одно поражение, одна ничья.