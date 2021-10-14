Соперник Яна назвал Стерлинга "ненастоящим" чемпионом UFC

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Алджамейн Стерлинг потерял уважение из-за своего поведения, он не является настоящим чемпионом. Такое мнение ТАСС высказал боец UFC американец Кори Сэндхаген, который заменит Стерлинга в поединке против россиянина Петра Яна.

Стерлинга не допустили до поединка врачи UFC, объяснив это тем, что боец еще не восстановился после операции на шее. Поединок должен был состояться на турнире UFC 267 в Абу-Даби 30 октября. Американца в поединке против Яна заменит соотечественник Кори Сэндхаген. На кону будет стоять титул временного чемпиона UFC.

"Я не считаю, что Стерлинга должны лишить титула - все-таки он проходит восстановление после операции на шее, - сказал Сэндхаген. - То, как он вел себя после боя против Яна - это некрасиво и неуважительно, из-за этого он потерял много болельщиков, потерял уважение. Я не считаю его настоящим чемпионом в этом весе".

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Сэндхагену 29 лет, на его счету 14 побед и три поражения в ММА.