Федерация спортивной борьбы России подведет итоги Олимпиады 19 октября

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Итоги олимпийского сезона будут в центре внимания исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), заседание которого пройдет 19 октября. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Михаил Мамиашвили.

Ранее федерация планировала провести исполком 24 октября. "Первичный анализ проведен. Дата исполкома - 19 октября", - сообщил Мамиашвили.

"Крайних изменений требует ситуация, которая развивается уже не первый год в женской борьбе (женская сборная осталась без медалей на Олимпиаде - прим. ТАСС). Греко-римская борьба требует реальных кадровых усилений", - сказал собеседник агентства. Члены исполкома обсудят также состав сборных команд и проблемы популяризации спортивной борьбы.

Мамиашвили рассказал также о запланированной на декабрь конференции. На ней обсудят качество работы региональных федераций и реализацию программ по развитию и популяризации спортивной борьбы. "Вопросов масса. Я надеюсь, что мы найдем пути решения. И найдем в себе силы принятые решения реализовать", - сообщил президент ФСБР.

На Олимпиаде в Токио российские борцы завоевали четыре золотые и четыре бронзовые медали.