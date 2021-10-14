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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисисты Донской, Сафиуллин и Качмазов получили приглашения на Кубок Кремля

Соревнования пройдут с 16 по 24 октября в Москве

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россиянин Евгений Донской, занимающий 149-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, получил специальное приглашение в основную сетку "ВТБ Кубка Кремля". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Также на турнире выступят Роман Сафиуллин (151) и Алибек Качмазов (624). Специальные приглашения в квалификацию турнира получили 16-летние россияне Ярослав Демин и Максим Жуков.

В четверг с турнира снялись американец Себастьян Корда (40) и испанец Пабло Андухар (96) из-за кишечной инфекции и травмы руки соответственно.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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