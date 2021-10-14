"Металлург" одержал 14-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

ТАСС, 14 октября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 победил казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Металлург" в Магнитогорске.
У "Металлурга" отличились Джош Карри (22) и Андрей Чибисов (41), в составе казанцев гол забил Стивен Кэмпфер (5-я минута). Нападающий магнитогорского клуба Игорь Швырев провел 100-й матч в лиге. Он является воспитанником магнитогорского хоккея, за "Металлург" выступал с 2015 по 2018 год, позже переехал в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), в которой играл в фарм-клубе "Колорадо" два года, в 2020-м вернулся в "Металлург".
Команды уже встречались в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, 7 октября победу одержали хоккеисты из Магнитогорска со счетом 3:1. "Металлург" одержал 14-ю победу подряд, не проигрывая с 7 сентября, когда уфимский "Салават Юлаев" разгромил "Металлург" со счетом 7:2. "Ак Барс" прервал серию из двух побед.
"Металлург" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 17 матчах. "Ак Барс" занимает четвертое место в таблице с 25 очками, проведя 19 игр. В следующем матче казанский клуб примет хабаровский "Амур" 17 октября, "Металлург" в этот же день дома сыграет с "Салаватом Юлаевым".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|17
|15
|1
|0
|0
|0
|1
|67-30
|32
|2
|Трактор
|18
|9
|1
|4
|1
|1
|2
|57-44
|30
|3
|Салават Юлаев
|17
|10
|2
|0
|1
|0
|4
|49-31
|25
|4
|Ак Барс
|19
|7
|1
|3
|0
|3
|5
|44-39
|25
|5
|Автомобилист
|18
|7
|0
|1
|2
|2
|6
|56-53
|20
|6
|Авангард
|16
|7
|1
|1
|0
|0
|7
|47-40
|18
|7
|Нефтехимик
|16
|6
|0
|0
|0
|2
|8
|39-43
|14
|8
|Барыс
|17
|4
|2
|0
|1
|1
|9
|39-50
|14
|9
|Сибирь
|16
|5
|0
|0
|0
|3
|8
|25-37
|13
|10
|Амур
|17
|3
|1
|2
|0
|1
|10
|35-52
|13
|11
|Куньлунь
|16
|4
|0
|1
|0
|1
|10
|39-58
|11
|12
|Адмирал
|16
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|31-57
|11
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|17
|9
|1
|2
|1
|0
|4
|55-35
|25
|2
|Динамо М
|17
|12
|0
|0
|0
|0
|5
|62-41
|24
|3
|Йокерит
|17
|7
|2
|2
|1
|1
|4
|54-50
|24
|4
|Динамо Мн
|16
|8
|3
|0
|0
|1
|4
|54-41
|23
|5
|ЦСКА
|18
|7
|4
|0
|0
|0
|7
|38-37
|22
|6
|Локомотив
|17
|8
|1
|0
|1
|1
|6
|45-37
|20
|7
|Торпедо
|17
|7
|0
|0
|2
|1
|7
|45-46
|17
|8
|Спартак
|17
|6
|2
|0
|0
|0
|9
|37-41
|16
|9
|Северсталь
|17
|4
|2
|1
|1
|1
|8
|29-40
|16
|10
|Динамо Р
|17
|6
|0
|0
|1
|2
|8
|32-47
|15
|11
|Витязь
|17
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|44-55
|13
|12
|Сочи
|18
|2
|2
|1
|2
|0
|11
|33-52
|12