"Металлург" одержал 14-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

ТАСС, 14 октября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 победил казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Металлург" в Магнитогорске.

У "Металлурга" отличились Джош Карри (22) и Андрей Чибисов (41), в составе казанцев гол забил Стивен Кэмпфер (5-я минута). Нападающий магнитогорского клуба Игорь Швырев провел 100-й матч в лиге. Он является воспитанником магнитогорского хоккея, за "Металлург" выступал с 2015 по 2018 год, позже переехал в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), в которой играл в фарм-клубе "Колорадо" два года, в 2020-м вернулся в "Металлург".

Команды уже встречались в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, 7 октября победу одержали хоккеисты из Магнитогорска со счетом 3:1. "Металлург" одержал 14-ю победу подряд, не проигрывая с 7 сентября, когда уфимский "Салават Юлаев" разгромил "Металлург" со счетом 7:2. "Ак Барс" прервал серию из двух побед.

"Металлург" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 17 матчах. "Ак Барс" занимает четвертое место в таблице с 25 очками, проведя 19 игр. В следующем матче казанский клуб примет хабаровский "Амур" 17 октября, "Металлург" в этот же день дома сыграет с "Салаватом Юлаевым".