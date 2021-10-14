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КХЛ

"Металлург" одержал 14-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Магнитогорцы дома выиграли у "Ак Барса" со счетом 2:1
Хоккеисты "Металлурга" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Металлурга"
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 победил казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Металлург" в Магнитогорске.

У "Металлурга" отличились Джош Карри (22) и Андрей Чибисов (41), в составе казанцев гол забил Стивен Кэмпфер (5-я минута). Нападающий магнитогорского клуба Игорь Швырев провел 100-й матч в лиге. Он является воспитанником магнитогорского хоккея, за "Металлург" выступал с 2015 по 2018 год, позже переехал в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), в которой играл в фарм-клубе "Колорадо" два года, в 2020-м вернулся в "Металлург".

Команды уже встречались в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, 7 октября победу одержали хоккеисты из Магнитогорска со счетом 3:1. "Металлург" одержал 14-ю победу подряд, не проигрывая с 7 сентября, когда уфимский "Салават Юлаев" разгромил "Металлург" со счетом 7:2. "Ак Барс" прервал серию из двух побед.

"Металлург" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 17 матчах. "Ак Барс" занимает четвертое место в таблице с 25 очками, проведя 19 игр. В следующем матче казанский клуб примет хабаровский "Амур" 17 октября, "Металлург" в этот же день дома сыграет с "Салаватом Юлаевым".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург17151000167-3032
2Трактор1891411257-4430
3Салават Юлаев17102010449-3125
4Ак Барс1971303544-3925
5Автомобилист1870122656-5320
6Авангард1671100747-4018
7Нефтехимик1660002839-4314
8Барыс1742011939-5014
9Сибирь1650003825-3713
10Амур17312011035-5213
11Куньлунь16401011039-5811
12Адмирал1630032831-5711
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА1791210455-3525
2Динамо М17120000562-4124
3Йокерит1772211454-5024
4Динамо Мн1683001454-4123
5ЦСКА1874000738-3722
6Локомотив1781011645-3720
7Торпедо1770021745-4617
8Спартак1762000937-4116
9Северсталь1742111829-4016
10Динамо Р1760012832-4715
11Витязь1730123844-5513
12Сочи18221201133-5212

 

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