Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора "мертвым" спортсменом

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Ирландский боец Конор Макгрегор из-за своего поведения и результатов уже не является полноценным спортсменом. Такое мнение ТАСС высказал менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде в октябре 2018 года. После этого боя ирландец одержал одну победу и потерпел два поражения в UFC.

"Тот бой - это не совсем про деньги, это про принципы. Бой был принципиален и для Макгрегора, и для Хабиба. Это было как сражение добра и зла, Хабиб избил его и забрал душу Конора в тот день".

"Конор фактически уже умер, он больше не в этой игре, у него уже нет духа", - добавил менеджер.