Минское "Динамо" проиграло "Спартаку" и прервало серию из семи побед в КХЛ

ТАСС, 14 октября. Московский "Спартак" со счетом 2:1 в овертайме выиграл у минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Минск".
В составе минского "Динамо" шайбу забросил Павел Варфоломеев (60). У красно-белых отличились Александр Хохлачев (11-я минута) и Йори Лехтеря (64). Нападающий "Спартака" 31-летний Андрей Локтионов провел 400-й матч в лиге, ранее в КХЛ он выступал за ярославский "Локомотив", магнитогорский "Металлург" и московский ЦСКА. В период с 2009 по 2014 год играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в клубах "Каролина", "Лос-Анджелес" и "Нью-Джерси", в 2012-м стал обладателем Кубка Стэнли. В 2014 году он завоевал золотую медаль чемпионата мира в составе сборной России.
Минское "Динамо" прервало серию из семи побед в регулярном чемпионате, подопечные Крэйга Вудкрофта не проигрывали с 25 сентября, когда петербургский СКА победил минских хоккеистов со счетом 2:1 в овертайме. Красно-белые прервали серию из трех поражений.
После 18 игр подопечные Бориса Миронова располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 18 очками, минское "Динамо" занимает четвертое место в таблице, набрав 24 очка в 17 матчах.
В следующем матче "Спартак" примет ЦСКА 18 октября, "Динамо" из Минска на день раньше сыграет дома с владивостокским "Адмиралом".
В других матчах игрового дня хельсинкский "Йокерит" дома обыграл новосибирскую "Сибирь" (4:3), а "Нефтехимик" из Нижнекамска в гостях уступил рижскому "Динамо" (3:4).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|18
|8
|2
|2
|1
|1
|4
|58-53
|26
|2
|СКА
|17
|9
|1
|2
|1
|0
|4
|55-35
|25
|3
|Динамо М
|17
|12
|0
|0
|0
|0
|5
|62-41
|24
|4
|Динамо Мн
|17
|8
|3
|0
|0
|2
|4
|55-43
|24
|5
|ЦСКА
|18
|7
|4
|0
|0
|0
|7
|38-37
|22
|6
|Локомотив
|17
|8
|1
|0
|1
|1
|6
|45-37
|20
|7
|Спартак
|18
|6
|3
|0
|0
|0
|9
|39-42
|18
|8
|Торпедо
|17
|7
|0
|0
|2
|1
|7
|45-46
|17
|9
|Динамо Р
|18
|7
|0
|0
|1
|2
|8
|36-50
|17
|10
|Северсталь
|17
|4
|2
|1
|1
|1
|8
|29-40
|16
|11
|Витязь
|17
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|44-55
|13
|12
|Сочи
|18
|2
|2
|1
|2
|0
|11
|33-52
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|17
|15
|1
|0
|0
|0
|1
|67-30
|32
|2
|Трактор
|18
|9
|1
|4
|1
|1
|2
|57-44
|30
|3
|Салават Юлаев
|17
|10
|2
|0
|1
|0
|4
|49-31
|25
|4
|Ак Барс
|19
|7
|1
|3
|0
|3
|5
|44-39
|25
|5
|Автомобилист
|18
|7
|0
|1
|2
|2
|6
|56-53
|20
|6
|Авангард
|16
|7
|1
|1
|0
|0
|7
|47-40
|18
|7
|Нефтехимик
|17
|6
|0
|0
|0
|2
|9
|42-47
|14
|8
|Барыс
|17
|4
|2
|0
|1
|1
|9
|39-50
|14
|9
|Сибирь
|17
|5
|0
|0
|0
|3
|9
|28-41
|13
|10
|Амур
|17
|3
|1
|2
|0
|1
|10
|35-52
|13
|11
|Куньлунь
|16
|4
|0
|1
|0
|1
|10
|39-58
|11
|12
|Адмирал
|16
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|31-57
|11