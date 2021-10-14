Минское "Динамо" проиграло "Спартаку" и прервало серию из семи побед в КХЛ

ТАСС, 14 октября. Московский "Спартак" со счетом 2:1 в овертайме выиграл у минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Минск".

В составе минского "Динамо" шайбу забросил Павел Варфоломеев (60). У красно-белых отличились Александр Хохлачев (11-я минута) и Йори Лехтеря (64). Нападающий "Спартака" 31-летний Андрей Локтионов провел 400-й матч в лиге, ранее в КХЛ он выступал за ярославский "Локомотив", магнитогорский "Металлург" и московский ЦСКА. В период с 2009 по 2014 год играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в клубах "Каролина", "Лос-Анджелес" и "Нью-Джерси", в 2012-м стал обладателем Кубка Стэнли. В 2014 году он завоевал золотую медаль чемпионата мира в составе сборной России.

Минское "Динамо" прервало серию из семи побед в регулярном чемпионате, подопечные Крэйга Вудкрофта не проигрывали с 25 сентября, когда петербургский СКА победил минских хоккеистов со счетом 2:1 в овертайме. Красно-белые прервали серию из трех поражений.

После 18 игр подопечные Бориса Миронова располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 18 очками, минское "Динамо" занимает четвертое место в таблице, набрав 24 очка в 17 матчах.

В следующем матче "Спартак" примет ЦСКА 18 октября, "Динамо" из Минска на день раньше сыграет дома с владивостокским "Адмиралом".

В других матчах игрового дня хельсинкский "Йокерит" дома обыграл новосибирскую "Сибирь" (4:3), а "Нефтехимик" из Нижнекамска в гостях уступил рижскому "Динамо" (3:4).