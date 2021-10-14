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КХЛ
Обновлено 

Минское "Динамо" проиграло "Спартаку" и прервало серию из семи побед в КХЛ

Красно-белые прервали серию из трех поражений
Хоккеисты "Спартака" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака"
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Московский "Спартак" со счетом 2:1 в овертайме выиграл у минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Минск".

В составе минского "Динамо" шайбу забросил Павел Варфоломеев (60). У красно-белых отличились Александр Хохлачев (11-я минута) и Йори Лехтеря (64). Нападающий "Спартака" 31-летний Андрей Локтионов провел 400-й матч в лиге, ранее в КХЛ он выступал за ярославский "Локомотив", магнитогорский "Металлург" и московский ЦСКА. В период с 2009 по 2014 год играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в клубах "Каролина", "Лос-Анджелес" и "Нью-Джерси", в 2012-м стал обладателем Кубка Стэнли. В 2014 году он завоевал золотую медаль чемпионата мира в составе сборной России.

Минское "Динамо" прервало серию из семи побед в регулярном чемпионате, подопечные Крэйга Вудкрофта не проигрывали с 25 сентября, когда петербургский СКА победил минских хоккеистов со счетом 2:1 в овертайме. Красно-белые прервали серию из трех поражений.

После 18 игр подопечные Бориса Миронова располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 18 очками, минское "Динамо" занимает четвертое место в таблице, набрав 24 очка в 17 матчах.

В следующем матче "Спартак" примет ЦСКА 18 октября, "Динамо" из Минска на день раньше сыграет дома с владивостокским "Адмиралом".

В других матчах игрового дня хельсинкский "Йокерит" дома обыграл новосибирскую "Сибирь" (4:3), а "Нефтехимик" из Нижнекамска в гостях уступил рижскому "Динамо" (3:4). 

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит1882211458-5326
2СКА1791210455-3525
3Динамо М17120000562-4124
4Динамо Мн1783002455-4324
5ЦСКА1874000738-3722
6Локомотив1781011645-3720
7Спартак1863000939-4218
8Торпедо1770021745-4617
9Динамо Р1870012836-5017
10Северсталь1742111829-4016
11Витязь1730123844-5513
12Сочи18221201133-5212
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург17151000167-3032
2Трактор1891411257-4430
3Салават Юлаев17102010449-3125
4Ак Барс1971303544-3925
5Автомобилист1870122656-5320
6Авангард1671100747-4018
7Нефтехимик1760002942-4714
8Барыс1742011939-5014
9Сибирь1750003928-4113
10Амур17312011035-5213
11Куньлунь16401011039-5811
12Адмирал1630032831-5711

 

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