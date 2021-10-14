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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" обыграл "Баварию" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 79:71
Главный тренер баскетбольного клуба "Зенит" Хавьер Паскуаль Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер баскетбольного клуба "Зенит" Хавьер Паскуаль
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Российский баскетбольный клуб "Зенит" победил дома германскую "Баварию" со счетом 79:71 в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на "Сибур-Арене" в присутствии 1 682 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал бывший форвард московского ЦСКА Дэрран Хиллиард (24 очка), ныне выступающий за "Баварию". У петербургского клуба больше всех очков набрал форвард Джордан Мики (18).

"Зенит" с тремя победами располагается на четвертой строчке таблицы Евролиги. Мюнхенцы, проигравшие все четыре матча, занимают последнее, 18-е место.

В следующем матче петербургский клуб 22 октября сыграет на выезде с испанской "Барселоной". "Бавария" днем ранее в гостях встретится с литовским "Жальгирисом".

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