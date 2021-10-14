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"ВТБ Кубок Кремля"

Победительница US Open 2019 года Андрееску снялась с Кубка Кремля

Канадская теннисистка приняла такое решение в связи со сменой личного расписания
Бьянка Андрееску EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Бьянка Андрееску
© EPA-EFE/JASON SZENES

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Победительница Открытого чемпионата США по теннису 2019 года канадка Бьянка Андрееску не примет участия в турнире "ВТБ Кубок Кремля". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Сообщается, что канадская теннисистка снялась с соревнований в связи со сменой личного расписания. Это позволило включить в основную сетку турнира россиянку Елену Веснину.

В четверг стало известно, что от участия в Кубке Кремля отказалась бельгийка Элиза Мертенс, а в основную сетку прошли россиянка Людмила Самсонова и австралийка Айла Томлянович.

Андрееску 21 год, она располагается на 21-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три титула под эгидой организации.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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"ВТБ Кубок Кремля"
"ВТБ Кубок Кремля"
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