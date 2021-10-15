Дубль Свечникова помог "Каролине" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

В составе победителей отличились Андрей Свечников (10-я минута, 60, в пустые ворота), Джеспер Фаст (14), Джордан Мартинюк (27), Нино Нидеррайтер (32), Теуво Терявяйнен (52). У "Айлендерс" шайбы забросили Мэтью Барзал (8), Брок Нельсон (21), Андерс Ли (35).

ТАСС, 15 октября. "Каролина" на своем льду со счетом 6:3 обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Свечников также отметился голевой передачей в эпизоде с голом Терявяйнена. Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 35 бросков.

Следующий матч "Каролина" проведет 17 октября в гостях против "Нэшвилла". "Айлендерс" в тот же день сыграют на выезде с "Флоридой".

В других матчах игрового дня "Оттава" дома обыграла "Торонто" (3:2), "Баффало" - "Монреаль" (5:1). "Коламбус" на своем льду разгромил "Аризону" (8:2), в составе победителей две голевые передачи отдал защитник Владислав Гавриков. "Флорида" дома в овертайме победила "Питтсбург" (5:4), голкипер команды Сергей Бобровский отразил 43 броска. "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду проиграл "Далласу" (2:3 ОТ), нападающий хозяев Артемий Панарин отметился голевой передачей.