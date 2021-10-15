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ЧМ-2022 по футболу

Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Уругвая в матче отбора на чемпионат мира

Встреча завершилась со счетом 4:1
Матиас Весино, Луис Суарес (оба - Уругвай) и Неймар (Бразилия) EPA-EFE/FERNANDO BIZERRA
Описание
Матиас Весино, Луис Суарес (оба - Уругвай) и Неймар (Бразилия)
© EPA-EFE/FERNANDO BIZERRA

ТАСС, 15 октября. Бразильские футболисты обыграли команду Уругвая со счетом 4:1 в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе победителей голами отметились Неймар (11-я минута), Рафинья (19, 59), Габриэл Барбоза (85). У уругвайцев единственный мяч забил Луис Суарес (77).

В других матчах игрового дня аргентинцы обыграли команду Перу (1:0), чилийцы разгромили венесуэльцев (3:0), боливийцы - парагвайцев (4:0), сборные Колумбии и Эквадора сыграли вничью (0:0).

Сборная Бразилии одержала 10-ю победу в 11 матчах отборочного турнира. Команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 31 очко. Вторыми идут аргентинцы (25 очков), третьими - эквадорцы (17), четвертыми - колумбийцы (16), пятыми - уругвайцы (16). Лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.

Следующий матч бразильцы проведут 11 ноября дома против команды Колумбии. Уругвайцы в тот же день примут аргентинцев.

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