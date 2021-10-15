"Сиэтл" одержал свою первую победу в НХЛ

ТАСС, 15 октября. "Сиэтл" на выезде со счетом 4:3 обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Сиэтла" шайбы забросили Джаред Маккан (16-я минута), Брэндон Танев (18, 59), Александр Веннберг (30). У "Нэшвилла" отличились Ээли Толванен (4), Роман Йоси (25), Микаэль Гранлунд (60), российский нападающий команды Яков Тренин очков не набрал.
Alex Barre-Boulet with the sauce. Wenny with the finish! pic.twitter.com/V8wH462pNw— Seattle Kraken (@SeattleKraken) October 15, 2021
"Сиэтл" одержал свою первую победу в рамках регулярного чемпионата, в предыдущей встрече он уступил "Вегасу" со счетом 3:4. Клуб проводит дебютный сезон в НХЛ, команда была сформирована в результате драфта расширения, который прошел 21 июля, россияне в нее не попали. В 1915-1924 годах в городе базировался клуб "Сиэтл Метрополитэнс", игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли - первой среди американских коллективов.
Следующий матч "Сиэтл" проведет в ночь на 17 октября в гостях против "Коламбуса". "Нэшвилл" в тот же день дома сыграет с "Каролиной".