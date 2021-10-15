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НХЛ

"Сиэтл" одержал свою первую победу в НХЛ

Команда на выезде обыграла "Нэшвилл" со счетом 4:3
Брэндон Танев AP Photo/Mark Humphrey
Описание
Брэндон Танев
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 15 октября. "Сиэтл" на выезде со счетом 4:3 обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сиэтла" шайбы забросили Джаред Маккан (16-я минута), Брэндон Танев (18, 59), Александр Веннберг (30). У "Нэшвилла" отличились Ээли Толванен (4), Роман Йоси (25), Микаэль Гранлунд (60), российский нападающий команды Яков Тренин очков не набрал.

"Сиэтл" одержал свою первую победу в рамках регулярного чемпионата, в предыдущей встрече он уступил "Вегасу" со счетом 3:4. Клуб проводит дебютный сезон в НХЛ, команда была сформирована в результате драфта расширения, который прошел 21 июля, россияне в нее не попали. В 1915-1924 годах в городе базировался клуб "Сиэтл Метрополитэнс", игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли - первой среди американских коллективов.

Следующий матч "Сиэтл" проведет в ночь на 17 октября в гостях против "Коламбуса". "Нэшвилл" в тот же день дома сыграет с "Каролиной".

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