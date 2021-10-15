Тренер "Флориды" Кенневилль отметил игру вратаря Бобровского в матче НХЛ с "Питтсбургом"

ТАСС, 15 октября. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергей Бобровский очень хорошо провел матч регулярного чемпионата против "Питтсбурга" и сделал несколько ключевых сейвов. Об этом заявил главный тренер "Флориды" Джоэль Кенневилль, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

В ночь на пятницу "Флорида" дома обыграла "Питтсбург" в овертайме со счетом 5:4, Бобровский отразил 43 броска.

"Очень хорошая игра от Бобровского, сильная, - сказал Кенневилль. - Сделал несколько ключевых сейвов. Думаю, что он выглядел уверенным в себе".

Бобровскому 33 года, он выступает за "Флориду" с 2019 года. Ранее россиянин представлял в НХЛ "Филадельфию" и "Коламбус", в составе которого дважды становился обладателем "Везина Трофи" (2013, 2017) - приза, вручаемого лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.