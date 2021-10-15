УЕФА намерен улучшить формулировки правил определения офсайда

Поводом для улучшения трактовок стал эпизод во время финала Лиги наций между командами Франции и Испании (2:1). На 80-й минуте матча французский форвард Килиан Мбаппе забил победный мяч, однако позднее многие эксперты и футболисты посчитали, что мяч был забит из офсайда.

"Энтони Тейлор (главный судья матча Франция - Испания - прим. ТАСС) принял правильное решение, основываясь на существующих правилах и их официальной интерпретации. Игрок намеренно вмешался, чтобы сыграть в мяч, соперник в игру не вмешивался", - сказал Розетти.

"Этот случай показывает нам, что нынешнее толкование правил, видимо, противоречит духу правил, которые не должны позволять игроку пользоваться преимуществом при офсайде. Позиция УЕФА заключается в том, что есть способы улучшить формулировку, чтобы привести ее в соответствие с целями правил о положении "вне игры". Я уже общался с коллегами из ФИФА (Международной федерации футбола - прим. ТАСС) и IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) и буду обсуждать решения на предстоящем заседании технической группы IFAB", - добавил он.