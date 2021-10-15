Прибывшие в Японию на чемпионат мира российские гимнасты тренируются в полном составе

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Команда России по спортивной гимнастике, прилетевшая на чемпионат мира в японский Китакюсю с двумя пересадками, несмотря на усталость, не пропустила ни одной тренировки и готовится к турниру в полном составе. Об этом ТАСС сообщил руководитель российской делегации Валерий Алфосов, который также является старшим тренером мужской команды.

Российские спортсмены летели в Китакюсю с двумя пересадками в Амстердаме и Токио, команда находилась в пути более суток.

"Дорога в Китакюсю получилась длинной, так как прямых рейсов из Москвы в Японию сейчас нет, - заметил Алфосов. - Мы подустали немного, но на следующий день все пришли на тренировку, все как водится у спортсменов-профессионалов. На сегодняшний день все наши гимнасты чувствуют себя хорошо, мы каждый день сдаем тесты на коронавирус. Завтра у нас будет первая тренировка в зале, где будет проходить чемпионат мира".

Мировое первенство по спортивной гимнастике пройдет с 18 по 24 октября.

"Япония всегда славится высокой организацией соревнований, и грядущий чемпионат мира по спортивной гимнастике также не станет исключением. Разминочный и соревновательный залы, сами снаряды находятся в полном порядке. Что касается защитных мер от коронавируса, то их никто не отменял. Мы ограничены в передвижениях и выполняем все антиковидные требования", - добавил собеседник ТАСС.

В состав команды России на чемпионат мира включены Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Клементьев, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.