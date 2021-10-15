В футбольном клубе "Кайрат" заявили, что поддерживают главного тренера Курбана Бердыева

ТАСС, 15 октября. Игроки и руководство казахстанского футбольного клуба "Кайрат" поддерживают главного тренера Курбана Бердыева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты "Кайрата" недовольны игровой моделью Бердыева.

"В настоящее время в медиапространстве тиражируется информация о том, что футболисты "Кайрата" недовольны игровой моделью главного тренера. В свою очередь футбольный клуб "Кайрат" сообщает о полной поддержке игроками и руководством клуба главного тренера Курбана Бекиевича Бердыева", - говорится в сообщении.

В 23 играх чемпионата Казахстана "Кайрат" одержал 12 побед и 8 раз сыграл вничью. Подопечные Бердыева занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. Лидирует "Астана" (53), на второй строчке расположился "Тобол" (52). 16 октября подопечные Бердыева в гостях сыграют с "Актобе".

Бердыеву 69 лет, с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 год он тренировал казанский "Рубин", а с 2014 по 2016 год специалист возглавлял "Ростов". Под его руководством казанский клуб дважды стал чемпионом России (2008, 2009), выиграл кубок страны (2012) и дважды стал обладателем Суперкубка России (2010, 2012). Ростовская команда при Бердыеве в 2016 году стала второй по итогам чемпионата России. "Кайрат" тренер возглавил в августе 2021 года.