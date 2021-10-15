КХЛ и "Авангард" 17 октября подпишут меморандум о проведении матча в Дубае

ТАСС, 15 октября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и омский "Авангард" 17 октября подпишут меморандум о проведении вынесенного матча КХЛ в Дубае. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Авангарда".

В вынесенном матче КХЛ сезона-2021/22 "Авангард" сыграет с казанским "Ак Барсом".

В подписании меморандума примут участие президент КХЛ Алексей Морозов, председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов, а также департамент туризма Дубая и спортивный совет города.

Вынесенные матчи регулярного чемпионата в рамках KHL World Games проводятся с сезона-2018/19. В октябре и ноябре 2018 года игры с участием братиславского "Слована", рижского "Динамо", ЦСКА и СКА проходили в Вене и швейцарском Цюрихе. В декабре 2019 года "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев" сыграли в Давосе (Швейцария). В прошлом сезоне обсуждалось проведение матча между ЦСКА и "Авангардом" в Иерусалиме, но КХЛ решила не проводить вынесенные матчи из-за пандемии.